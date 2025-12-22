Uma das redes de supermercados mais conhecidas e antigas do país encerrou suas atividades definitivamente neste ano, marcando o fim de uma era no varejo brasileiro. O fechamento pegou de surpresa muitos consumidores que cresceram frequentando suas lojas e acompanhando a história da marca, que durante décadas foi sinônimo de confiança e tradição nas compras de mercado.

A decisão aconteceu após um processo gradual de reestruturação e venda da rede para um grande grupo internacional, que optou por substituir a bandeira e focar em outros formatos de negócio. Assim, as últimas unidades da rede começaram a liquidar seus estoques e, ao longo de 2025, fecharam as portas de forma definitiva, encerrando mais de 30 anos de história no Brasil.

Fechamento de uma marca histórica do varejo brasileiro

O encerramento das atividades da rede Nacional foi confirmado após a consolidação da compra do Grupo BIG pelo Carrefour. A aquisição, concluída em 2021 e oficializada em 2022, marcou uma das maiores movimentações do setor supermercadista no país. O grupo francês buscava ampliar sua presença no mercado e fortalecer marcas já consolidadas, como o Atacadão e o Sam’s Club.

Com o novo planejamento, o Carrefour decidiu descontinuar a bandeira Nacional, que por décadas fez parte da rotina de milhares de famílias brasileiras, especialmente no Rio Grande do Sul. A loja de Montenegro, no Vale do Caí, foi uma das últimas a encerrar suas atividades, com data de fechamento marcada para setembro de 2025. A unidade passou por um período de liquidação total, e, aos poucos, as prateleiras foram esvaziando até o encerramento completo das operações.

Essa mudança também já havia sido observada em outras regiões, como em Porto Alegre, onde lojas localizadas em pontos tradicionais, como o Praia de Belas Shopping, também foram fechadas. Parte dos produtos e equipamentos foi realocada para outras unidades do grupo, enquanto funcionários foram direcionados a novas oportunidades dentro da rede Carrefour.

Estratégia de expansão e mudança de foco do grupo Carrefour

O encerramento da marca Nacional faz parte de uma estratégia de reposicionamento adotada pelo Carrefour no Brasil. A empresa optou por concentrar seus investimentos em formatos que vêm apresentando maior crescimento e lucratividade, como os atacarejos e clubes de compras. Essa decisão acompanha uma tendência nacional, em que o consumidor busca alternativas mais econômicas diante do aumento do custo de vida e da inflação dos alimentos.

Com isso, as bandeiras Atacadão e Sam’s Club passaram a receber mais atenção e investimentos, tornando-se os principais pilares do grupo no país. O Atacadão, em especial, segue em forte expansão, com novas unidades sendo abertas em diversas cidades brasileiras, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.