O g1, portal de notícias da Rede Globo, divulgou que o governo federal iniciou, na última semana, os pagamentos para os beneficiários do programa Bolsa Família referentes ao mês de outubro. Os primeiros a receberem foram os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) com final 1 e os últimos serão aqueles com final 0.

A regra fundamental para ter direito ao benefício é que a renda mensal por pessoa da família não ultrapasse R$ 218. Para saber se há enquadramento no programa, basta somar a renda total do grupo familiar e dividir pelo número de integrantes. Se o resultado for inferior a R$ 218 por pessoa, a família tem direito a participar do Bolsa Família.

Os beneficiários do programa também devem cumprir algumas condicionalidades, como manter crianças e adolescentes frequentando a escola, realizar o acompanhamento pré-natal (no caso de gestantes) e manter as carteiras de vacinação em dia. Além disso, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e aguardar a análise de elegibilidade para começar a receber o benefício.

Os beneficiários podem receber e movimentar o valor diretamente pelo aplicativo Caixa Tem ou pelo internet banking, sem precisar ir até uma agência da Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos do Bolsa Família. Dessa forma, o acesso ao benefício se torna mais prático e seguro.

Calendário do Bolsa Família para outubro de 2025