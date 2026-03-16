Uma regra do sistema previdenciário brasileiro permite que alguns trabalhadores se aposentem aos 55 anos de idade. A possibilidade existe dentro da chamada aposentadoria especial, modalidade voltada a profissionais que exercem atividades consideradas perigosas ou prejudiciais à saúde durante a vida laboral. .

Na prática, o benefício é concedido a pessoas que comprovam ter trabalhado expostas a agentes nocivos, como ruído excessivo, produtos químicos ou outros fatores que colocam a saúde em risco. Dependendo da intensidade do risco, o tempo mínimo de contribuição exigido pode ser de 15, 20 ou 25 anos em atividade especial.

A aposentadoria aos 55 anos é destinada principalmente a trabalhadores que atuaram em atividades de altíssimo risco por pelo menos 15 anos, como mineração subterrânea. Para quem exerceu funções consideradas de risco médio ou baixo, a idade mínima costuma ser maior, podendo chegar a 58 ou 60 anos.

Para conseguir o benefício, o trabalhador precisa comprovar a exposição constante aos riscos por meio de documentos exigidos pelo INSS. Entre eles estão o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e laudos técnicos que confirmem as condições de trabalho, emitidos pela empresa ou por profissionais especializados.

Entenda como funciona a aposentadoria especial

A aposentadoria especial é considerada uma forma de compensação para profissionais que passaram anos trabalhando em condições que podem prejudicar a saúde ou a integridade física. Por isso, a legislação permite que esses trabalhadores tenham acesso ao benefício mais cedo em comparação às regras tradicionais de aposentadoria.

Mesmo com essa vantagem, especialistas ressaltam que o processo exige comprovação detalhada das condições de trabalho ao longo dos anos. Sem documentos que confirmem a exposição permanente a agentes nocivos, o pedido pode ser negado pelo INSS, o que faz muitos trabalhadores recorrerem à Justiça para garantir o direito ao benefício.