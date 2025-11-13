Durante os meses mais frios do ano, quando as temperaturas podem ser severas, o governo francês adota uma medida humanitária conhecida como “trégua invernal” (trêve hivernale) — uma regra que proíbe o despejo de inquilinos durante o inverno.

Criada para proteger pessoas em situação vulnerável, a lei busca garantir que ninguém fique sem abrigo em um período em que o frio intenso pode representar risco à vida. Essa pausa temporária nas ordens de despejo reflete o compromisso social da França em equilibrar os direitos de proprietários e a dignidade básica dos locatários.

Trégua no inverno

A “trégua invernal” começa todos os anos em 1º de novembro e se estende até 31 de março do ano seguinte. Durante esse período, nenhum inquilino pode ser expulso de sua residência, mesmo que exista uma decisão judicial determinando o despejo. A medida se aplica a imóveis alugados, mas também pode abranger ocupações irregulares.

Imagem aérea mostra casas cobertas de neve em um subúrbio do sul de Paris, perto de Orly – 07/02/2018 (Philippe Lopez/AFP)

Além disso, as companhias de energia e água são proibidas de cortar o fornecimento por falta de pagamento, assegurando condições mínimas de conforto e sobrevivência durante o inverno. Após o término da trégua, as ordens de despejo voltam a valer, e os processos suspensos podem ser retomados normalmente.

No entanto, autoridades locais e serviços sociais acompanham de perto os casos mais delicados, buscando soluções de moradia ou auxílio temporário para famílias em risco. A iniciativa, que existe na França desde a década de 1950, reforça um princípio fundamental da política social francesa: a moradia é um direito básico, e o frio jamais deve ser motivo para alguém perder o teto.