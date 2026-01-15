Embora não sejam necessariamente proibidas, as faltas injustificadas podem acarretar em diversas penalidades e consequências legais ao trabalhador, que incluem descontos salariais, medidas disciplinares e, em casos extremos, até mesmo demissões por justa causa.

Contudo, enquanto alguns países, como o Brasil, exigem que todas as ausências sejam justificadas para evitar prejuízos, mesmo em casos de saúde, a Alemanha conta com regras trabalhistas muito mais flexíveis, focadas no bem-estar e na confiança entre empregados e empresas.

Isso porque a legislação local permite que os trabalhadores faltem por até três dias consecutivos por motivo de doença sem a obrigação de apresentar atestado médico, bastando apenas comunicar o ocorrido ao empregador.

Vale lembrar que, mesmo afetando a performance, determinadas condições, como gripes comuns, indisposições passageiras e desconfortos intestinais nem sempre garantem afastamento, o que impede que o trabalhador descanse plenamente para se recuperar.

Sendo assim, além de evitar sobrecarregar os serviços de saúde com casos que podem ser resolvidos com cuidados simples, a lei ainda garante mais autonomia aos funcionários e contribui para a melhora dos ambientes de trabalho.

Limite de tempo: afastamentos superiores exigem atestado médico

É importante destacar que a legislação alemã assegura apenas três dias de afastamento aos trabalhadores. Sendo assim, caso a ausência ultrapasse o prazo, será preciso apresentar o certificado de incapacidade para o trabalho, que é um documento médico oficial.

Por geralmente contar com um período de afastamento sugerido por um profissional de saúde recomendado para cada caso, o certificado serve como um comprovante de que a dispensa pode ser prolongada.

Além do atestado médico: como justificar ausências no Brasil

Embora questões de saúde figurem entre os motivos de ausência ou afastamento prolongado mais comuns, o atestado médico não é o único documento válido para justificar faltas. Afinal, de acordo com a CLT, é possível se ausentar sem prejuízo nas seguintes situações: