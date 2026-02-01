Em países europeus, as regras de trânsito vão além do óbvio e incluem coisas que normalmente não achamos que podem impactar na segurança ao volante. Um desses casos envolve algo típico do inverno: o uso de casacos pesados dentro do carro.

Na Espanha, o tema ganhou destaque recentemente após o reforço da fiscalização no uso de roupas pesadas dentro do carro. As novas medidas despertaram dúvidas entre motoristas sobre o que é permitido e o que pode gerar punição.

Por que dirigir com casacos pode gerar multa na Espanha

A legislação espanhola estabelece que o motorista deve ter total liberdade de movimentos para conduzir o veículo com segurança. Casacos grossos, jaquetas volumosas e outras roupas de inverno podem atrapalhar ações simples, como girar o volante, trocar de marcha ou alcançar os comandos do painel.

Outro ponto de atenção é o uso do cinto de segurança. Roupas muito espessas podem impedir o uso correto do cinto de segurança, reduzindo sua eficácia em situações de freada brusca ou colisão. A fiscalização se baseia no Regulamento Geral de Trânsito, que determina que o condutor mantenha condições adequadas para controlar o veículo.

Caso a polícia entenda que a vestimenta compromete a condução, o motorista pode ser multado em até 200 euros. A multa também pode ser aplicada em situações como o uso de luvas que dificultem o controle do volante, de lenços ou peças que limitem os movimentos do pescoço e de roupas que impeçam o ajuste correto do cinto de segurança.

Leis mais duras no trânsito europeu

A adoção de uma medida mais rígida na Espanha não é um caso isolado. Em outros países europeus, outras normas seguem a mesma lógica, com foco na prevenção de acidentes.

No Reino Unido, motoristas também podem ser multados se dirigirem com roupas que atrapalhem a condução do veículo ou se o condutor tentar tirar o casaco com o automóvel em movimento. Na França, o foco está no uso do celular ao volante. Segurar o aparelho enquanto dirige já é suficiente para gerar punições, incluindo a suspensão temporária da carteira de habilitação.

Essas medidas refletem uma tendência clara no trânsito europeu: reduzir riscos e reforçar a responsabilidade do motorista, mesmo diante de atitudes aparentemente simples e rotineiras.