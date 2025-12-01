Depois de se enfrentarem na grande decisão da Copa Libertadores no último fim de semana, Flamengo e Palmeiras agora voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Tetracampeão da América com a vitória por 1 a 0 em Lima, no Peru, o Rubro-Negro tem tudo para levar mais uma taça para casa nesta quarta-feira (3).

Com cinco pontos de vantagem para o Alviverde com apenas duas rodadas para serem disputadas, somente uma tragédia tira o troféu do Flamengo. Para isso, o time comandado pelo técnico Filipe Luís teria de ser derrotado para Ceará e Mirassol, além do Palmeiras vencer Atlético-MG, em partida atrasada, e o Ceará.

Em resumo: embora o regulamento ainda não dê o título ao Flamengo, tudo parece bem encaminhado para Filipe Luís e companhia. Outras brigas no Brasileirão, no entanto, estão bem abertas. Mirassol, Botafogo, Fluminense e Bahia brigam, ponto a ponto, para confirmarem presença já na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026.

Equipes como São Paulo, Corinthians, Grêmio, Vasco e RB Bragantino ainda sonham com a pré-Libertadores. Já Fortaleza, Internacional, Santos, Vitória e Ceará prometem uma briga intensa para não acompanharem Juventude e Sport Recife na temida Série B.

Os jogos da 37ª rodada do Brasileirão