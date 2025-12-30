Relógios usados por celebridades costumam despertar curiosidade não apenas pelo visual, mas pelo que representam em termos de exclusividade e valor. Em muitos casos, essas peças funcionam como verdadeiras joias, com preços que superam imóveis de luxo e produção extremamente limitada.

Entre tantos modelos milionários já vistos no pulso de famosos, um em especial chama atenção por reunir três fatores pouco comuns ao mesmo tempo: raridade extrema, valor elevado e um dono muito conhecido do público brasileiro.

O relógio milionário com apenas 88 unidades no mundo

O relógio em destaque é o Roger Dubuis Excalibur Quattro, usado pelo apresentador Fastão. O modelo é considerado um dos mais exclusivos da alta relojoaria mundial, já que teve apenas 88 unidades fabricadas. Essa limitação por si só já o coloca em um patamar reservado a poucos colecionadores.

O valor estimado da peça gira em torno de R$ 6 milhões. Esse preço elevado está diretamente ligado à complexidade do mecanismo interno. O Excalibur Quattro conta com quatro tambores de mola, responsáveis por garantir uma reserva de energia mais estável e precisa, algo raro até mesmo entre relógios de luxo.

Além da parte técnica, o design também contribui para o prestígio do modelo. A caixa robusta, o acabamento refinado e a identidade visual marcante fazem do relógio uma peça facilmente reconhecida entre especialistas. No universo da relojoaria, ele é visto mais como uma obra de engenharia do que apenas um acessório.

Outros relógios raros usados por famosos ajudam a explicar o valor da exclusividade

Embora o relógio de Fastão seja um dos mais caros já associados a um apresentador brasileiro, ele não é o único famoso a investir em peças desse nível. O jogador Neymar Jr., por exemplo, aparece frequentemente usando modelos da Richard Mille, como o RM 056, avaliado em cerca de R$ 10 milhões. Esse relógio chama atenção por ter caixa de safira transparente e um mecanismo extremamente complexo.

Outros nomes conhecidos também surgem com modelos de alto valor. Belo já foi visto usando o Richard Mille RM 011 Branco, peça que combina visual esportivo com materiais nobres e pode ultrapassar R$ 2 milhões. Já o narrador esportivo Galvão Bueno apareceu com um RM 011 Le Mans, modelo feito em tiragem limitada e avaliado em torno de R$ 1,5 milhão.

No caso do apresentador, o que diferencia seu relógio é justamente a combinação entre número extremamente reduzido de unidades e valor elevado. Em um mercado onde exclusividade pesa tanto quanto design, peças como o Excalibur Quattro acabam se tornando símbolos de status, investimento e coleção.