A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu aval, nesta segunda-feira (25), ao uso do Mounjaro, novo medicamento da farmacêutica Eli Lilly voltado para o tratamento do diabetes tipo 2. O remédio, cujo princípio ativo é a tirzepatida, já é aprovado nos Estados Unidos e na Europa, e atua de forma semelhante ao conhecido Ozempic, do laboratório Novo Nordisk.

Nos estudos clínicos que embasaram a decisão da agência, o Mounjaro apresentou resultados mais expressivos no controle da glicemia e na redução de peso dos pacientes, quando comparado ao Ozempic. A aplicação também é feita por injeções semanais, seguindo o mesmo padrão do medicamento concorrente.

Como o remédio age no organismo

O Mounjaro representa uma nova geração de fármacos no tratamento do diabetes. A substância estimula dois hormônios naturais do corpo — o GIP e o GLP-1 —, responsáveis por regular a liberação de insulina e o controle do apetite.

Com isso, o medicamento ajuda o pâncreas a produzir mais insulina após as refeições, reduzindo os níveis de açúcar no sangue e favorecendo a perda de peso. O Ozempic, por sua vez, atua apenas sobre o GLP-1, o que explica parte da diferença nos resultados observados em testes clínicos.

Resultados e possíveis novos usos

Em pesquisas internacionais, o Mounjaro demonstrou redução significativa da hemoglobina glicada (HbA1c), índice que mede o controle do açúcar no sangue ao longo de três meses. Pacientes que receberam a dose de 15 mg alcançaram níveis próximos aos de pessoas sem diabetes e perderam, em média, 12 quilos durante o tratamento.

Apesar da aprovação ser restrita ao diabetes tipo 2, estudos estão em andamento para avaliar o uso da tirzepatida em casos de obesidade, doença renal crônica e insuficiência cardíaca. O medicamento ainda terá seu preço definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) antes de chegar às farmácias.

Atualmente, o Brasil é o sexto país do mundo com mais casos de diabetes — mais de 16 milhões de pessoas convivem com a doença, segundo dados da Federação Internacional de Diabetes.