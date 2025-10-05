Fundado em 1944, o Banco Halles marcou presença no sistema financeiro nacional por décadas. A instituição ganhou projeção especialmente nos anos 1960 e 1970, período em que cresceu rapidamente e buscou associar sua marca a iniciativas culturais, o que lhe conferiu prestígio. Por trás da imagem sólida, porém, havia fragilidades que viriam à tona com as turbulências da economia mundial.

Dependência de crédito externo

O Halles estruturava grande parte de suas operações com base em recursos obtidos no exterior. A estratégia funcionou durante certo tempo, mas tornou-se arriscada com a mudança no cenário internacional. A crise do petróleo, na década de 1970, provocou a elevação das taxas de juros e reduziu a disponibilidade de crédito. Para um banco altamente dependente de empréstimos em dólar, a valorização da moeda norte-americana e o encarecimento do capital externo comprometeram a sustentabilidade de suas finanças.

Pressões internas e externas

Além da conjuntura internacional desfavorável, o Brasil também enfrentava sérios desafios econômicos. A inflação elevada e os desequilíbrios fiscais fragilizaram ainda mais a posição do Halles. O banco passou a ter dificuldades crescentes para honrar compromissos, expondo um modelo de negócios que já apresentava sinais de desgaste.

Intervenção do Banco Central

Na tentativa de evitar um colapso imediato, o Banco Central injetou cerca de Cr$ 8 bilhões na instituição, montante expressivo para a época. A medida buscava preservar os depósitos dos clientes e conter possíveis efeitos em cadeia sobre o sistema financeiro. Mesmo assim, as falhas estruturais eram profundas, e a recuperação mostrou-se inviável.

Liquidação extrajudicial

Com a situação insustentável, o governo decretou a intervenção e assumiu o controle da instituição. Após avaliar os números, ficou claro que não havia condições de retomada, e o processo de liquidação extrajudicial foi instaurado. A medida marcou o fim do Banco Halles, um episódio que se tornou um dos mais emblemáticos da história bancária brasileira.