Inaugurado em 2014 pela Igreja Universal do Reino de Deus, o Templo de Salomão, localizado no bairro do Brás, em São Paulo, é oficialmente um dos maiores espaços religiosos do Brasil e da América Latina, ocupando cerca de 35 mil m².

Contudo, vale destacar que ele não será o único a alcançar as impressionantes medidas, uma vez que a cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul, também receberá um projeto nos moldes do empreendimento.

Embora a ideia tenha surgido ainda no fim de 2023, a réplica do Templo de Salomão no município gaúcho só começou a sair do papel em maio de 2025. Inclusive, por conta disso, a construção completou recentemente seu primeiro ano.

E é importante destacar que as obras já estão bem avançadas, pois conforme divulgado pelo portal oficial da Igreja Universal, mais de 90% da fase inicial já está concluída, respeitando, assim, o cronograma previsto.

A inauguração do novo Templo de Salomão está programada para ocorrer em julho de 2027. Nas redes sociais, internautas celebraram os avanços e destacaram a importância espiritual do projeto para a região.

Como é a estrutura do novo Templo de Salomão?

A segunda fase da construção do novo Templo de Salomão, que deverá ser iniciada ainda este ano, promete avançar em outras etapas fundamentais da obra, incluindo instalações elétricas e hidráulicas, vedações, acabamento, paisagismo e outros detalhes decisivos para a conclusão do projeto.

Isso inclui as acomodações em seu Santuário, que terá capacidade para cerca de 400 fiéis. Além disso, o espaço também contará com um auditório capaz de receber aproximadamente 70 pessoas por vez.

A estrutura moderna e completa do templo também contará com próprio, batistério dedicado, salas exclusivas para a Escola Bíblica Infantil (EBI) e diversas áreas multiuso voltadas para eventos e comunhão.