Ter o nome registrado em serviços de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, é o que popularmente se conhece como estar com o “nome sujo”. Essa condição indica que a pessoa tem dívidas em aberto e, como consequência, pode enfrentar sérias restrições financeiras.

Desde a dificuldade em obter crédito até a negativa de financiamentos e contratos de aluguel, as implicações afetam diretamente o dia a dia.

Mas o que muita gente não sabe é que, com organização e disciplina, é possível não só limpar o nome, como também evitar que ele volte a ficar negativado.

Revelado qual o segredo para nunca mais ficar com o nome sujo

O primeiro passo para evitar ter o nome sujo é compreender a própria realidade financeira. Manter um controle rigoroso das entradas e saídas de dinheiro ajuda a ter clareza sobre os compromissos já assumidos e aqueles que ainda cabem no orçamento.

Mais do que isso, saber exatamente para onde vai cada centavo permite fazer ajustes antes que as contas saiam do controle.

Outro ponto fundamental é o pagamento em dia. Pequenos atrasos podem crescer rapidamente com os juros e multas, até se tornarem dívidas impagáveis.

Automatizar o pagamento de contas ou utilizar lembretes digitais pode ser uma saída eficiente para quem tem dificuldades com prazos.

Quando o orçamento já está comprometido e a dívida se torna inevitável, o mais indicado é procurar os credores o quanto antes. Muitas empresas oferecem condições especiais para quem demonstra interesse em negociar.

Fechar acordos com parcelas realistas e dentro das possibilidades é o caminho mais seguro para sair da inadimplência.

Usar o crédito com cuidado é essencial para evitar ter o nome sujo

Também é essencial repensar o uso do crédito. Cartões e empréstimos, por exemplo, devem ser utilizados com responsabilidade. Priorizar o pagamento integral da fatura e fugir do crédito rotativo pode evitar o acúmulo de juros altos.

Já no caso dos empréstimos consignados, que parecem vantajosos por conta das taxas menores, é importante lembrar que as parcelas são descontadas diretamente do salário, o que exige ainda mais planejamento.

Adotar o hábito de poupar, mesmo que pouco, é uma estratégia de longo prazo que protege contra imprevistos e evita o nome sujo. Ter uma reserva de emergência evita que o consumidor precise recorrer a dívidas em momentos difíceis.

Além disso, buscar educação financeira e, se necessário, orientação profissional, pode fazer toda a diferença. Com conhecimento e apoio especializado, é possível desenvolver hábitos mais saudáveis com o dinheiro e garantir que o nome limpo seja uma realidade permanente.