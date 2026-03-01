Em meio a embates públicos com o presidente Donald Trump, o ator Robert De Niro direciona suas atenções para um projeto ambicioso no Caribe. O artista é um dos nomes por trás de um novo complexo turístico de alto padrão que será construído na ilha de Barbuda, em Antígua e Barbuda, com inauguração estimada para o fim de 2026.

O empreendimento, chamado Nobu Beach Inn, pretende unir conforto e preservação ambiental em uma área extensa à beira-mar, mantendo as características da ilha praticamente intactas.

Projeto combina exclusividade e sustentabilidade

Desenvolvido pela Nobu Hospitality, grupo do setor hoteleiro do qual De Niro é cofundador, o resort terá número limitado de acomodações distribuídas em vilas independentes. Os espaços foram pensados para oferecer privacidade, integração com a paisagem tropical e design contemporâneo com materiais naturais.

Além da hospedagem, o complexo incluirá restaurantes de alto padrão, áreas de bem-estar, atividades ao ar livre e experiências personalizadas para hóspedes. A empresa também promete iniciativas voltadas à energia renovável e geração de empregos locais.

Foto: Divulgação/Nobu Beach Inn

Casas que ultrapassam R$ 60 milhões

Um dos destaques do projeto é a venda de residências privativas dentro do complexo. Serão pouco mais de 20 casas com múltiplas suítes, piscina exclusiva e acesso completo à infraestrutura do resort. Os valores iniciais giram em torno de US$ 12 milhões, aproximadamente R$ 62 milhões.

Negócios em meio à tensão política

O anúncio do resort ocorre em meio a trocas públicas de críticas entre De Niro e Trump. O ator tem feito afirmações firmes e diretas contra o presidente, enquanto o republicano já respondeu com ataques pessoais em redes sociais.