Ainda aos 17 anos, Robinho Jr. lida diariamente com a pressão de carregar o nome do pai — um ex-ídolo do Santos que hoje cumpre pena. O jovem atacante avançou rapidamente nas categorias de base da Vila Belmiro e conquistou espaço entre os profissionais, contando com o apoio e a orientação de Neymar, que tem atuado como uma espécie de mentor em sua trajetória.

Alçado aos profissionais do Peixe nesta temporada, o jovem meia-atacante estreou no dia 16 de julho na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo e, desde então, acumula sete jogos disputados. Depois de perder espaço sob a tutela de Cléber Xavier, Robinho Jr. tem dado a volta por cima e contado com minutos sob o comando do novo técnico, o argentino Juan Pablo Vojvoda.

Com ele, o meia-atacante foi decisivo para o empate por 1 a 1 frente ao Grêmio no início do mês e ainda participou da boa vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians. No último fim de semana, o filho de Robinho também esteve em campo por 21 minutos no revés para o Vitória.

A empolgação com Robinho Jr. no Santos é tratada com cautela pelo comandante. Embora satisfeito com a evolução da jovem revelação, Vojvoda disse querer trabalhar com calma o jogador de 17 anos. O momento da equipe, ocupando apenas a 16ª colocação no Brasileirão, é a principal preocupação para o técnico em torno do jovem.

Santos de Robinho Jr. tem 34,8% de chances de queda

Segundo cálculos da Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Santos cegou a 34,8% de chances de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro após a derrota por 1 a 0 para o Vitória.

O rival, que atualmente abre a temida zona de rebaixamento, tem os mesmos 31 pontos do Peixe e soma 44,6% de chances de queda. A luta contra o fantasma da Série B ainda conta com Sport (99,79%), Fortaleza (90,4%), Juventude (89,4%), Atlético-MG (12,8%), Ceará (6,6%), Internacional (5,5%), Corinthians (5,3%), RB Bragantino (4,7%), Grêmio (4,0%) e São Paulo (1,7%).