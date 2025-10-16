O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, bicampeão do prêmio de Melhor do Mundo pela Fifa e campeão com a Seleção Brasileira em 2002, foi anunciado como novo embaixador da TV Globo para a Copa do Mundo de 2026. A competição será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, e o craque participará das transmissões da emissora com conteúdos especiais.

O anúncio oficial foi feito nesta segunda-feira (13), durante o evento Upfront 2026, realizado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Na ocasião, a Globo apresentou ao mercado publicitário as novidades de sua programação para o próximo ano.

Novo papel fora dos gramados

Ídolo do Barcelona e com passagens marcantes por clubes como Grêmio, PSG, Milan, Flamengo e Atlético-MG, Ronaldinho estreia em uma nova função: a de comunicador. Ele participará de reportagens, entrevistas e produções digitais, mostrando os bastidores da Copa e interagindo com jogadores e personalidades do futebol mundial.

Os conteúdos serão exibidos tanto na TV aberta quanto nas plataformas digitais da Globo, incluindo o Globoplay. Segundo a emissora, a presença de Ronaldinho reforça a proposta de oferecer uma cobertura mais leve e próxima do torcedor. “Ele traduz o estilo alegre e criativo do futebol brasileiro, algo que queremos levar para nossas transmissões”, destacou um executivo da Globo durante o evento.

A maior Copa da história

A Copa do Mundo de 2026 será a maior já organizada, com 104 partidas. A Globo transmitirá 54 jogos, incluindo todos os da Seleção Brasileira, além da metade dos confrontos do mata-mata e a grande final, marcada para 19 de julho de 2026. A emissora aposta em uma cobertura multiplataforma, com transmissões na TV e no ambiente digital.

Um ícone dentro e fora de campo

Desde que se aposentou em 2018, Ronaldinho segue como um dos nomes mais admirados do futebol. Sua carreira é marcada por títulos importantes e momentos inesquecíveis, como a conquista da Copa de 2002 e atuações históricas pelo Flamengo e pelo Barcelona. Agora, o craque leva seu carisma para as telas, prometendo uma cobertura divertida e próxima do público.