O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho está de volta ao universo do futebol — mas fora das quatro linhas. O ídolo assinou contrato com a TV Globo, no Rio de Janeiro, para integrar a equipe da emissora na cobertura da Copa do Mundo FIFA de 2026.

A contratação faz parte de um projeto especial da emissora, que pretende trazer uma abordagem mais leve e próxima do público durante o Mundial. Ronaldinho terá um quadro próprio, com participações especiais conhecidas como “rolês”, nos quais irá mostrar bastidores, interagir com jogadores e explorar o ambiente da competição.

O acordo marca uma nova fase na carreira do pentacampeão mundial, que passa a atuar como comunicador e embaixador do torneio. Além das aparições na televisão, ele também deve participar de conteúdos digitais, entrevistas exclusivas e reportagens especiais ao longo da competição.

A iniciativa reforça a estratégia da Globo de apostar em nomes históricos do futebol para fortalecer sua cobertura da Copa. Com carisma e reconhecimento mundial, Ronaldinho chega como um dos principais destaques da equipe, levando ao público uma visão única de quem já viveu o auge do esporte dentro de campo.

Campanha publicitária reforça presença de Ronaldinho fora dos gramados

Além do novo projeto na televisão, Ronaldinho Gaúcho também vem ampliando sua atuação no mercado publicitário. O ex-atleta foi escolhido como embaixador de uma campanha da BIC no Brasil, estrelando ações voltadas à divulgação da linha de barbeadores Flex 3 e reforçando sua conexão com o público mesmo após a aposentadoria dos gramados.

A estratégia da marca aposta no carisma e na forte ligação de Ronaldinho com o futebol para aproximar o produto do consumidor, utilizando campanhas em diversas plataformas, como redes sociais, streaming e mídia externa. A iniciativa faz parte de um movimento mais amplo de posicionamento da empresa, que busca fortalecer sua presença no mercado brasileiro com uma comunicação mais moderna e conectada ao cotidiano do público.