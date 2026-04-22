Ronaldinho Gaúcho voltou aos holofotes do futebol e apareceu contando a história da sua carreira após assinar com a Netflix, gigante dos EUA. O ex-jogador participa de um documentário que revisita sua trajetória dentro e fora dos gramados, relembrando momentos marcantes que o transformaram em um dos maiores nomes da história do esporte.

Durante entrevistas, Ronaldinho Gaúcho afirmou que nunca sonhou em ter sua vida retratada em um documentário, destacando que seu foco sempre foi apenas jogar futebol. Ainda assim, ele reconhece a importância do projeto para mostrar detalhes pouco conhecidos de sua carreira, incluindo desafios, conquistas e bastidores da fama.

O material traz imagens inéditas, depoimentos e uma visão mais íntima da rotina do craque, desde os tempos de Grêmio até o auge na Europa, quando brilhou com a camisa do Barcelona e conquistou títulos como a Liga dos Campeões e o prêmio de melhor jogador do mundo.

Mesmo longe dos gramados há alguns anos, Ronaldinho segue sendo uma figura influente no futebol mundial. Com o documentário, ele “retorna” simbolicamente ao esporte, reacendendo o interesse do público por sua história e reforçando o legado de um dos jogadores mais talentosos que o futebol já viu.

Série de Ronaldinho vira fenômeno e lidera audiência

A série documental sobre Ronaldinho Gaúcho rapidamente se transformou em um fenômeno de audiência na Netflix. Lançada em abril de 2026, a produção alcançou o primeiro lugar no ranking da plataforma já no dia seguinte à estreia, superando diversos títulos populares e mostrando a força do ex-jogador junto ao público.

O sucesso reforça o impacto global da trajetória do craque, que segue despertando interesse mesmo após a aposentadoria. A minissérie revisita desde a infância em Porto Alegre até o auge no futebol mundial, com depoimentos de grandes nomes do esporte, consolidando o projeto como um dos conteúdos esportivos mais assistidos do momento.