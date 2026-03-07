Existem ruas que se destacam por elementos específicos que integram sua extensão, como prédios ou outras construções, ou também as que se destacam por todo o visual que oferecem. E é justamente neste segundo grupo que se enquadra a Rua Gonçalo de Carvalho, no Rio Grande do Sul.

Situada no bairro Independência, na capital gaúcha, a rua, que se tornou popularmente conhecida como “Túnel Verde” por conta das centenas de árvores tipuanas que embelezam seus arredores, ficou famosa em meados de 2008.

Na época, o biólogo português Pedro Nuno Teixeira Santos teria publicado fotos do local em suas redes sociais, que por sua vez atraíram bastante atenção. Com isso, muitos turistas ficaram interessados em conhecer este verdadeiro patrimônio ambiental do meio urbano.

Paralelamente, o título de “rua mais bonita do mundo” começou a surgir de forma espontânea e, mesmo sem a validação de rankings ou votações, acabou se consolidando entre moradores e visitantes.

E vale destacar que o apelido se tornou incontestável, uma vez que o imponente corredor verde que se entrelaça com as construções no estilo neoclássico que integram a Rua Gonçalo de Carvalho enaltecem o local até os dias atuais.

Título autoproclamado de “rua mais bonita do mundo” já esteve em risco

É inegável que as tipuanas são um elemento fundamental para garantir que o apelido de “rua mais bonita do mundo” seja mantido para a Rua Gonçalo de Carvalho. Todavia, apesar de sua importância, elas quase deixaram de existir.

Isso porque, há alguns anos atrás, foram anunciados planos para a construção de um estacionamento no local, o que afetaria muitas das árvores que formam o “Túnel Verde”. Por conta disso, os moradores se uniram para impedir a obra e proteger a rua.

Por conta disso, a Rua Gonçalo de Carvalho acabou recebendo atenção especial do poder público, consolidando-se como Patrimônio Histórico, Cultural, Ecológico e Ambiental de Porto Alegre após a assinatura de um decreto.