O governo federal confirmou que o salário mínimo chegará a R$ 1.920 em 2029, trazendo impacto direto na renda de milhões de trabalhadores formais e aposentados. A atualização faz parte de projeções econômicas que consideram a inflação e ganhos reais ao longo dos próximos anos, oferecendo previsibilidade para trabalhadores, empregadores e planejamento orçamentário do país.

O salário mínimo de 2025 foi fixado em R$ 1.518, conforme comunicado do governo federal após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionar o Orçamento 2025. O reajuste representa um aumento de R$ 106 (7,5%) em relação a 2024, quando o piso nacional estava em R$ 1.412.

Para 2026, o governo projeta um salário mínimo de R$ 1.631, o que corresponde a um crescimento de 7,44% sobre o valor de 2025, segundo o Ministério do Planejamento e Orçamento no Projeto de Lei Orçamentária de 2026. Esse valor é R$ 1 a mais do que estava previsto no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o próximo ano.

No último documento, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda projetaram os valores do salário mínimo para os três anos seguintes: R$ 1.724,00 para 2027 (aumento de 5,76%), R$ 1.824,00 para 2028 (aumento de 5,76%) e R$ 1.925,00 para 2029 (aumento de 5,59%).

Valor do salário mínimo nos últimos anos