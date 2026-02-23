O início de 2026 trouxe uma boa notícia para os trabalhadores paranaenses: o estado aprovou um novo piso salarial que ultrapassa os R$ 2.000, valor acima do salário mínimo nacional, definido pelo Governo Federal em R$ 1.621 desde janeiro.

O reajuste federal, de 6,79% em relação a 2025, superou a inflação acumulada, trazendo algum alívio financeiro à população.

Salário mínimo nacional e regional

Embora o piso nacional seja válido em todo o Brasil, alguns estados adotam valores próprios, conhecidos como salários mínimos regionais, ajustados de acordo com custo de vida local, perfil do mercado de trabalho e disponibilidade de mão de obra.

Atualmente, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul mantêm esse modelo. Entre eles, o Paraná se destaca com o maior valor pago em todas as categorias.

Reajustes no Paraná

Os novos pisos estaduais foram aprovados pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (Ceter) e entram em vigor de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

Eles variam conforme a função: trabalhadores da agropecuária, setor florestal e pesca passam a receber R$ 2.105,34; serviços administrativos, comércio, reparação e manutenção, R$ 2.181,63; produção industrial, R$ 2.250,04; e técnicos de nível médio, R$ 2.407,90.

Desafios econômicos

Apesar do avanço representado pelos reajustes, especialistas destacam que o valor do piso estadual ainda está distante do necessário para cobrir todas as despesas básicas de uma família de quatro pessoas.

Estudos do Dieese apontam que o valor ideal ultrapassaria R$ 7 mil, evidenciando a pressão do alto custo de vida no orçamento das famílias, mesmo com aumentos contínuos ao longo dos anos.