O salário mínimo brasileiro passou por um novo reajuste em 2026, trazendo impacto direto para milhões de trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas sociais. O novo valor foi fixado em R$ 1.621, representando um aumento de R$ 103 em relação ao piso anterior, que era de R$ 1.518.

O reajuste corresponde a uma alta de aproximadamente 6,79% e já está em vigor desde o início de janeiro. Esse aumento segue a política de valorização do salário mínimo, que leva em consideração a inflação medida pelo INPC e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), ainda que limitado por regras fiscais.

Com o novo valor, diversos pagamentos também foram impactados, já que o salário mínimo serve como base para benefícios como aposentadorias, pensões, seguro-desemprego e o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Isso significa que milhões de brasileiros passaram a receber valores maiores automaticamente ao longo de 2026.

Apesar do reajuste, especialistas apontam que o aumento ainda enfrenta o desafio de acompanhar o custo de vida, especialmente diante da alta de preços em itens essenciais. Mesmo assim, o novo piso representa um ganho real e reforça o papel do salário mínimo como referência central na economia do país.

Reajuste impacta benefícios e movimenta a economia

O aumento do salário mínimo não afeta apenas trabalhadores com carteira assinada, mas também toda a estrutura de benefícios sociais e previdenciários. Como muitos pagamentos são vinculados ao piso nacional, qualquer reajuste tem efeito imediato nas contas públicas e na renda da população.

Além disso, o novo valor ajuda a impulsionar o consumo, já que coloca mais dinheiro em circulação. Esse movimento tende a aquecer a economia, especialmente em setores básicos, embora também aumente os gastos do governo com benefícios atrelados ao salário mínimo.