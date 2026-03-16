Aprovado no fim do ano passado, o mais recente Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) fixou o piso do salário mínimo nacional em R$ 1.621, garantindo assim um aumento de 6,79% na renda mensal para milhões de brasileiros.

Todavia, como os estados possuem autonomia para definir salários regionais, voltados exclusivamente à categorias que não possuem um piso definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho, alguns cidadãos têm acesso a remunerações ainda mais elevadas.

E vale destacar que, no Paraná, o valor máximo oferecido quebrou recordes históricos, superando os R$ 2.400 mensais em alguns casos e, desta forma, garantindo acesso a melhores condições de vida para muitos trabalhadores.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, os montantes, que foram atualizados no começo do ano, são distribuídos em quatro faixas salariais e atendem principalmente aos seguintes cargos:

Agropecuários, trabalhadores florestais e da pesca: correspondentes ao Grande Grupo 6 da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), contam com um salário mensal de R$ 2.105,34;

correspondentes ao Grande Grupo 6 da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), contam com um salário mensal de R$ 2.105,34; Agentes do setor administrativo, serviçõs gerais, vendedores do comércio e do segmento de manutenção: integrantes dos Grandes Grupos 4, 5 e 9 da CBO, recebem cerca de R$ 2.181,63 por mês;

integrantes dos Grandes Grupos 4, 5 e 9 da CBO, recebem cerca de R$ 2.181,63 por mês; Trabalhadores da produção de bens e serviços industriais: representantes dos Grandes Grupos 7 e 8 da CBO, contam com salários mensais de R$ 2.250,04;

representantes dos Grandes Grupos 7 e 8 da CBO, contam com salários mensais de R$ 2.250,04; Técnicos de nível médio: trabalhadores do Grande Grupo 3 da CBO, recebem o valor máximo de R$ 2.407,90 mensais.

Aumentos futuros do salário mínimo ficam abaixo dos valores oferecidos no Paraná

O salário mínimo no Brasil é reajustado anualmente com base em um cálculo que combina a inflação do ano anterior, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), com o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos anteriores para, desta forma, garantir um aumento real aos trabalhadores.

Isso significa que, nos próximos anos, o montante receberá novos aumentos para garantir que os brasileiros consigam arcar com seus gastos mensais. Porém, vale destacar que os aumentos previstos ainda ficam muito abaixo do que está sendo oferecido no Paraná atualmente.

Afinal, enquanto todas as remunerações do estado ultrapassam R$ 2 mil mensais, o piso nacional só deve se aproximar do valor a partir de 2029, quando o salário será de cerca de R$ 1.925, de acordo com as estimativas do governo federal.