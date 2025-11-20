As projeções mais recentes do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) indicam que o salário mínimo nacional seguirá em trajetória de valorização nos próximos anos, mantendo reajustes acima da inflação oficial. Se as estimativas forem confirmadas, o piso nacional poderá ultrapassar a marca de R$ 1.800 até 2028, o que impactará diretamente milhões de brasileiros que dependem do valor como referência de renda.

A previsão afeta trabalhadores com carteira assinada, aposentados e pensionistas do INSS, além de quem recebe benefícios sociais vinculados ao piso.

Valores previstos pelos cálculos do PLOA

Segundo informações divulgadas pelo portal G1, as estimativas para os próximos anos são as seguintes:

R$ 1.631 em 2026

R$ 1.725 em 2027

R$ 1.823 em 2028

R$ 1.908 em 2029

Embora essas projeções ainda possam ser revistas até a efetiva definição anual, elas apontam para a manutenção de ganho real — ou seja, aumento acima da inflação medida oficialmente.

Como funciona a política de valorização do mínimo

Desde 2023, o país voltou a adotar a política de reajuste baseada na soma entre a inflação do período, medida pelo INPC, e o crescimento do PIB de dois anos anteriores. Entretanto, uma regra prevê limite de 2,5% na consideração do PIB para evitar avanços exagerados, norma sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no fim de 2024.

Efeitos diretos para trabalhadores e beneficiários

A elevação do salário mínimo tem repercussão imediata no orçamento de famílias que dependem da renda base. Reajustes influenciam o valor da hora trabalhada, adicional noturno, horas extras, seguro-desemprego e benefícios previdenciários, como aposentadorias do INSS e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), que acompanha o valor do piso.

Na economia, um aumento do piso tende a movimentar comércio e serviços, ampliar a circulação de dinheiro e reduzir desigualdades sociais. No entanto, o governo federal precisa lidar com elevação expressiva de despesas obrigatórias: cada R$ 1 acrescentado ao salário mínimo representa cerca de R$ 430 milhões a mais em gastos públicos.

Com isso, um reajuste acumulado de R$ 133 pode gerar aumento próximo de R$ 48,6 bilhões no orçamento anual, exigindo equilíbrio fiscal para que a valorização seja sustentável.