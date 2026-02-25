O início de 2026 trouxe reajuste no salário mínimo em todo o Brasil. O governo federal fixou o novo piso nacional em R$ 1.621, valor que passou a valer em janeiro. O aumento foi de 6,79% na comparação com o ano anterior, índice superior à inflação acumulada, garantindo ganho real aos trabalhadores que recebem o mínimo.

Esse reajuste impacta não apenas empregados com carteira assinada, mas também aposentadorias, pensões e benefícios atrelados ao piso nacional.

Diferença entre mínimo nacional e regional

Embora o valor de R$ 1.621 seja referência para todo o país, alguns estados adotam salários mínimos regionais. Esses pisos próprios são definidos com base em fatores como custo de vida, realidade econômica local e características do mercado de trabalho.

Atualmente, cinco estados mantêm esse sistema: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre eles, o Paraná aparece com os valores mais elevados, ultrapassando com folga o mínimo nacional.

Estado paga acima de R$ 2.400

No Paraná, os novos valores foram definidos pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda e têm validade até dezembro de 2026. O piso regional é organizado em quatro faixas, de acordo com a área de atuação do trabalhador.

Quem atua na agropecuária, setor florestal e pesca recebe R$ 2.105,34. Profissionais de serviços administrativos, comércio e manutenção têm piso de R$ 2.181,63. Trabalhadores da indústria contam com mínimo de R$ 2.250,04. Já técnicos de nível médio recebem o maior valor estadual: R$ 2.407,90 — cifra que se aproxima dos R$ 2.500.

Valor ainda é considerado insuficiente por especialistas

Apesar do avanço, estudos apontam que o salário mínimo brasileiro ainda não cobre plenamente as despesas básicas de uma família. Levantamento do Dieese indica que, para suprir moradia, alimentação, saúde, transporte e educação de quatro pessoas, o rendimento necessário deveria ultrapassar R$ 7 mil.

A diferença evidencia que, mesmo com reajustes acima da inflação, o desafio do poder de compra continua presente na realidade de muitos brasileiros.