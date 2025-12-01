O governo federal encaminhou proposta de reajuste do salário mínimo nacional para 2026, que deve elevar o valor para R$ 1.631. O aumento estimado é de aproximadamente 7,4% e terá reflexo direto nos rendimentos de milhões de trabalhadores, aposentados e beneficiários de programas vinculados ao piso oficial.

Como referência econômica, o novo valor também influencia contratos, cálculo de pensões e políticas de assistência social.

O que está previsto no novo reajuste nacional

O valor proposto leva em consideração a projeção do INPC, somada a um ganho real limitado pelas regras do arcabouço fiscal. Caso seja aprovado pelo Congresso, o novo piso passará a valer a partir de janeiro de 2026.

Embora o reajuste siga critérios técnicos, seus efeitos são amplos, já que o salário mínimo serve de base para benefícios como aposentadorias, BPC, seguro-desemprego e abono salarial.

Piso regional de Santa Catarina e sua relação com o mínimo federal

Santa Catarina é um dos estados que adota um piso regional superior ao mínimo nacional para categorias que não possuem convenção específica. Desde 2025, os valores variam entre R$ 1.730 e R$ 1.978, definidos de acordo com o setor de atuação.

O reajuste do piso estadual não é automático: ele é negociado por representantes de trabalhadores e empresários, considerando custo de vida, inflação local e desempenho econômico. Isso garante que parte dos trabalhadores catarinenses receba rendimentos acima da média nacional.

Possível valor do piso catarinense após o aumento

Se o mesmo percentual previsto para o mínimo nacional for aplicado ao piso regional, Santa Catarina poderá registrar novos patamares salariais. A faixa mais baixa, hoje de R$ 1.730, poderia alcançar cerca de R$ 1.859. Já o nível mais alto, atualmente de R$ 1.978, chegaria a aproximadamente R$ 2.125.

Com isso, o estado se distanciaria ainda mais do valor federal, reforçando seu diferencial econômico.

Benefícios e desafios gerados pela diferença salarial

Entre os aspectos positivos, estão o fortalecimento do poder de compra, maior proteção contra perdas inflacionárias e remuneração inicial mais competitiva. Por outro lado, o custo maior de mão de obra pode pressionar empresas e ampliar o contraste entre regiões brasileiras.

Nos próximos meses, o mercado deve acompanhar a tramitação final do reajuste no Congresso e eventuais negociações locais em Santa Catarina.