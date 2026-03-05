Definido pelo Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovado no fim do ano passado, o novo salário mínimo, fixado em R$ 1.621, entrou em vigor em 1º de janeiro e passou a servir como base de remuneração para milhões de trabalhadores no país.

Porém, vale destacar que, mesmo possuindo validade em todo o território nacional, os estados brasileiros possuem autonomia para definir salários regionais, que muitas vezes, acabam superando o valor nacional.

Inclusive, após atualizações recentes, foi possível identificar que as remunerações oferecidas pelo Paraná se consolidaram como as maiores do país, superando não apenas a média nacional em mais de R$ 700, mas também ultrapassando com folga os pagamentos de outros estados.

Conforme publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, os valores são distribuídos em quatro faixas salariais e o montante máximo, que chega a R$ 2.407,90, é destinado a técnicos de nível médio.

E é importante ressaltar que, embora os novos pisos já tenham chegado a índices impressionantes, o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda do Paraná (Ceter) pode voltar a alterá-los em caso de novas deliberações sobre o salário mínimo nacional.

Faixas salariais do Paraná: confira as variações do salário mínimo no estado

Mesmo tendo sido estabelecidas com base em todos os critérios técnicos da política nacional do salário mínimo, as remunerações regionais são exclusivas para categorias que não possuem um piso definido em lei federal, convenção ou acordo coletivo de trabalho. E no Paraná, o pagamento contempla os seguintes trabalhadores: