Enquanto o salário mínimo nacional foi fixado em R$ 1.621 para 2026, um estado brasileiro decidiu adotar valores bem superiores para determinadas categorias. No Paraná, o piso regional aprovado para este ano pode alcançar R$ 2.407,90, beneficiando milhares de trabalhadores com carteira assinada.

A medida foi validada pelo Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda e estabelece faixas salariais específicas para diferentes setores da economia.

Como funciona o piso regional?

Diferente do salário mínimo federal, o piso estadual serve como referência para categorias que não possuem convenção coletiva ou valor definido por legislação nacional. Ele funciona como uma proteção adicional, garantindo que determinados profissionais recebam acima do mínimo nacional.

No caso do Paraná, os valores foram definidos com base em critérios técnicos, como a inflação medida pelo INPC e a realidade econômica dos setores produtivos. As novas faixas valem de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026.

Veja os valores aprovados

O estado organizou os trabalhadores em quatro grupos salariais:

Grupo I – R$ 2.105,34

Voltado a trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca.

Destinado a profissionais de serviços administrativos, comércio e manutenção.

Abrange trabalhadores da produção industrial.

Contempla técnicos de nível médio.

A última faixa representa uma diferença de R$ 786,90 em relação ao salário mínimo nacional.

Paraná lidera ranking nacional

Com esses valores, o Paraná passa a ter o maior piso regional do país em 2026. Outros estados também adotam salários mínimos próprios, como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas os valores variam conforme a política salarial de cada governo estadual.

Para muitos trabalhadores paranaenses, o reajuste significa maior poder de compra e um alívio no orçamento mensal, especialmente em um cenário de inflação e aumento do custo de vida.