O São Paulo Futebol Clube decidiu demitir o técnico Hernán Crespo nesta segunda-feira (9), encerrando a segunda passagem do treinador pelo clube. A saída foi anunciada oficialmente pela diretoria e inclui também toda a comissão técnica que trabalhava com o argentino.

A decisão chamou atenção porque, ao longo da temporada, dirigentes do clube repetiam publicamente que Crespo tinha respaldo para continuar no cargo. Mesmo após resultados irregulares e pressão externa, a diretoria afirmava confiar no trabalho do treinador e defendia que o projeto precisava de tempo para evoluir dentro de campo.

Nos bastidores, porém, o cenário mudou nas últimas semanas. Divergências internas sobre o planejamento da temporada e o rumo do time acabaram pesando na decisão final da diretoria tricolor. A eliminação no Campeonato Paulista e a pressão por resultados também contribuíram para aumentar o desgaste no ambiente do clube.

Crespo havia retornado ao São Paulo em 2025 com contrato válido até o fim de 2026, após ter marcado a história do clube em sua primeira passagem. Mesmo com expectativas altas e respaldo inicial da diretoria, o trabalho acabou sendo interrompido antes do previsto.

Assim, o clube encerra mais um capítulo recente de instabilidade no comando técnico. A demissão de Crespo reforça a contradição entre o discurso de apoio dado pela diretoria ao longo da temporada e a decisão final tomada nos bastidores do Morumbi.

A agenda do São Paulo na temporada