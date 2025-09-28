O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) oficializou a chegada do jornalista Sidney Rezende ao seu quadro de profissionais. Reconhecido como um dos nomes mais respeitados da imprensa brasileira, Rezende será responsável por comandar o SBT Rio 2ª Edição e também integrar a equipe do futuro canal SBT News. A movimentação faz parte da estratégia da emissora de ampliar sua atuação no jornalismo multiplataforma.

Trajetória consolidada na TV brasileira

Sidney Rezende iniciou sua carreira em 1985 e construiu uma trajetória sólida no telejornalismo. Ele esteve entre os fundadores da GloboNews, em 1996, e passou por grandes grupos de comunicação, como o Grupo Globo e a CNN Brasil. Ao longo dos anos, apresentou telejornais de grande audiência, entre eles o “Bom Dia Rio” e o “RJTV”, consolidando sua imagem de credibilidade e experiência diante do público.

Com sua contratação, o SBT busca elevar o padrão de suas produções jornalísticas e fortalecer a disputa com canais consolidados no setor de notícias, como Record News e BandNews.

Lançamento do SBT News previsto para novembro de 2025

Além da chegada de Rezende, a emissora se prepara para lançar o canal SBT News, marcado para novembro de 2025. O novo veículo terá programação jornalística 24 horas e chega ao mercado com o objetivo de competir diretamente com GloboNews e CNN Brasil, ampliando ainda mais a oferta de informação em tempo real.

O projeto prevê transmissões tanto na TV quanto em plataformas digitais. O conteúdo estará disponível em serviços de streaming como YouTube, Samsung TV Plus e LG Channels, permitindo que o público tenha acesso gratuito e sob demanda à programação. A transmissão será feita a partir da frequência da Rede Mais Família, ampliando a cobertura nacional.

Coordenação do projeto e expectativas

A iniciativa é coordenada pelo ex-ministro das Comunicações, Fábio Faria, que será responsável por articular a integração tecnológica e a expansão da distribuição. A proposta é posicionar o SBT News como uma alternativa sólida para quem busca informação em tempo real, alcançando desde o público tradicional da TV aberta até os usuários de plataformas digitais.

Com a chegada de Sidney Rezende e a criação do novo canal, o SBT sinaliza que pretende se firmar como um dos protagonistas do jornalismo brasileiro nos próximos anos.