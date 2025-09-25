O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) prepara novidades para os próximos meses. A presidente da emissora, Daniela Abravanel, confirmou o lançamento de dois canais segmentados: o SBT News, voltado para jornalismo, e o SBT Kids, dedicado ao público infantil. Ainda sem data de estreia, os dois produtos só poderão ser acessados por meio da TV 3.0, tecnologia que está em fase de implantação no país.

O que é a TV 3.0

A TV 3.0 representa a nova geração da televisão aberta gratuita no Brasil. Diferente do modelo tradicional, o sistema combina a transmissão convencional (broadcast) com recursos de internet (broadband). O resultado promete mais interatividade, som imersivo e imagem em alta definição. A implementação foi oficializada por decreto presidencial assinado em 27 de agosto de 2025 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A previsão é de que a novidade esteja disponível em junho de 2026, pouco antes da Copa do Mundo. A expectativa é de que os canais extras e os conteúdos sob demanda estejam entre os atrativos capazes de transformar a experiência dos telespectadores.

Estratégia do SBT

Segundo apuração do colunista Flávio Ricco, o projeto será coordenado por Alfonso Aurin, superintendente de tecnologia e operações do SBT. A emissora aposta na nova plataforma para fortalecer sua competitividade e tentar recuperar a vice-liderança de audiência, atualmente ocupada pela Record. Daniela Abravanel reforça que o objetivo é manter a proximidade com as famílias brasileiras, mas de forma mais segmentada e moderna.

O impacto para o público

Entre as principais novidades da TV 3.0 está a possibilidade de interagir em tempo real, realizar compras diretamente pela tela e acessar séries, programas e jogos sob demanda. A mudança também garante melhorias significativas na qualidade de áudio e vídeo.

Apesar do avanço, a adaptação não será imediata para todos. Estimativas apontam que 58% dos lares brasileiros com acesso à internet já estarão aptos a usar as novas funcionalidades sem precisar de aparelhos extras. Nos demais casos, será necessário adquirir conversores compatíveis para aproveitar os recursos.

A aposta do SBT mostra que a corrida pela modernização da TV aberta no Brasil já começou.