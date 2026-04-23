A Seleção Brasileira de vôlei feminino ganhou uma novidade inesperada nos últimos dias. A oposta Sabrina foi convidada para integrar o período de treinamentos da equipe nacional, surpreendendo parte dos torcedores e reacendendo seu nome no cenário da seleção.

Companheira de clube de Rosamaria Montibeller, Sabrina vem se destacando no cenário internacional e acabou chamando a atenção da comissão técnica. O convite não configura uma convocação oficial para competições, mas representa uma oportunidade importante de avaliação dentro de um grupo que passa por ajustes e observações constantes.

Sabrina em ação pelo Denso Airybees, do Japão (Foto: Reprodução/ Instagram)

A presença da oposta nos treinos indica que o técnico José Roberto Guimarães segue atento ao desempenho de atletas que atuam fora do país. Sabrina surge como uma alternativa interessante para a posição, especialmente diante da necessidade de ampliar o leque de opções no elenco principal.

O período de treinamentos será decisivo para o futuro da jogadora na seleção. Caso corresponda às expectativas, Sabrina pode ganhar espaço em futuras convocações e, quem sabe, se firmar como uma nova peça no ciclo da Seleção Brasileira.

Grupo em observação reúne jovens nomes e amplia concorrência

A chegada de Sabrina não acontece de forma isolada. A oposta se junta à levantadora Bruninha, que também vive um período de observação na equipe comandada por José Roberto Guimarães. Além delas, outras atletas já convocadas vêm participando das atividades, como Diana, Marcelle e Luzia, reforçando o processo de renovação e análise do elenco.

Há, no entanto, uma diferença no cronograma de integração. Enquanto Diana, Marcelle e Luzia já se apresentaram em Barueri (SP), Sabrina seguirá um planejamento distinto e tem chegada marcada para o Rio de Janeiro no dia 4 de maio. A divisão das apresentações mostra o cuidado da comissão técnica em avaliar cada atleta dentro de um contexto específico.