O Espírito Santo, apontado como o sétimo estado mais competitivo do país, deve ampliar sua relevância no cenário industrial com a chegada de uma nova montadora. A chinesa GWM confirmou a instalação de uma fábrica em Aracruz, município localizado a pouco mais de 80 quilômetros de Vitória.

O projeto foi detalhado por executivos da empresa em conjunto com representantes do governo estadual. A iniciativa integra um plano mais amplo de expansão da marca no Brasil, onde já foram anunciados investimentos que somam R$ 10 bilhões.

Capacidade de produção e geração de empregos

A unidade capixaba terá potencial para produzir até 200 mil veículos por ano quando estiver operando plenamente. A expectativa é de criação de aproximadamente 10 mil postos de trabalho, entre vagas diretas e indiretas, durante a fase operacional.

Além da montagem dos automóveis, a planta deve incorporar etapas completas do processo industrial, incluindo estamparia, soldagem, pintura e montagem final. A estratégia prevê ainda a fabricação local de peças e componentes, fortalecendo a cadeia produtiva na região.

Novos modelos no radar

A nova estrutura poderá assumir a produção de um utilitário esportivo híbrido flex posicionado abaixo do Haval H6, atualmente um dos modelos de maior destaque da marca. O veículo, conhecido como Haval H4, deverá chegar ao mercado com preço estimado abaixo de R$ 200 mil, mirando concorrentes como o Toyota Yaris Cross.

Expansão após unidade em São Paulo

O anúncio ocorre cerca de seis meses após a inauguração da primeira fábrica da GWM no Brasil, localizada em Iracemápolis, no interior paulista. A unidade iniciou as atividades com três modelos confirmados: o SUV Haval H6, a picape média Poer P30 e o utilitário de sete lugares Haval H9.

Com a nova planta no Espírito Santo, a montadora amplia sua presença no país e reforça o movimento de interiorização da indústria automotiva, impulsionando emprego e desenvolvimento econômico na região Sudeste.