A Shopee anunciou a abertura de seu 14º centro de distribuição no Brasil, instalado em São Bernardo do Campo (SP). A nova unidade faz parte da estratégia da companhia para reforçar sua operação logística, acelerar entregas e melhorar a experiência de compra e venda dentro da plataforma.

De acordo com a empresa, o novo centro deve gerar cerca de 4 mil vagas diretas e indiretas, impulsionando a economia local e consolidando o papel da Shopee como um dos principais nomes do e-commerce nacional.

Estrutura automatizada e foco em eficiência

O espaço abriga o maior sistema automatizado de triagem logística da Shopee no país, operando no modelo cross-docking — sistema que elimina a necessidade de armazenagem, enviando os produtos diretamente ao destino final.

Com essa tecnologia, o centro terá capacidade para processar até 3,8 milhões de pedidos por dia, o que deve reduzir o tempo médio de entrega, especialmente em períodos de alta demanda, como Black Friday e Natal. Segundo Rafael Flores, head de Expansão da Shopee, a nova unidade representa “um salto na eficiência das operações e na agilidade das entregas aos consumidores”.

Oportunidades de trabalho e desenvolvimento local

As novas vagas abrangem diferentes áreas, como logística, transporte, tecnologia e atendimento ao cliente. Há oportunidades para motoristas, conferentes, analistas de sistemas, técnicos de automação e coordenadores operacionais.

Os interessados podem acompanhar as oportunidades disponíveis no site oficial da Shopee e em plataformas parceiras de recrutamento. A iniciativa fortalece o setor de comércio eletrônico e amplia a geração de empregos na região do ABC Paulista.

Expansão logística e impacto econômico

A Shopee tem adotado uma política de expansão estratégica dos centros de distribuição, especialmente próxima a datas importantes do varejo. Além da nova base em São Bernardo, a empresa mantém 14 centros de distribuição e mais de 150 hubs logísticos espalhados pelo país.

Com investimentos em rotas aéreas, automação e entregas rápidas, a companhia reforça o compromisso de democratizar o e-commerce no Brasil, garantindo mais agilidade, previsibilidade e eficiência nas compras online — e impulsionando o desenvolvimento econômico nas regiões onde atua.