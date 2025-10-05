A Shopee abriu um processo de contratação em larga escala no país, disponibilizando mais de 9 mil vagas de trabalho em diferentes regiões. As oportunidades foram criadas para reforçar as equipes durante o período de maior movimento do varejo, que inclui campanhas como o 11.11, a Black Friday e as festas de fim de ano. Há chances tanto para contratos efetivos quanto temporários.

Segundo a empresa, o volume de contratações deste ano é o dobro do registrado em 2023. Os salários variam de R$ 1.800 a R$ 5.300, de acordo com o cargo, e contemplam tanto funções ligadas à logística quanto posições em áreas corporativas.

Vagas em diversos estados

O estado de São Paulo concentra a maior parte das oportunidades, com 6.833 postos abertos. Em seguida, aparecem Minas Gerais (964), Rio de Janeiro (327) e Bahia (56). No Espírito Santo, há 117 vagas destinadas a auxiliares de logística em cidades como Serra, Cariacica, Linhares, Guarapari, Colatina, São Mateus, Viana e Cachoeiro de Itapemirim.

No total, as oportunidades estão distribuídas em 20 estados, mostrando a expansão da rede logística da Shopee no território nacional.

Como se candidatar

Os interessados devem acessar o site de carreiras da Shopee, onde é possível pesquisar vagas por localidade e cadastrar o currículo. No caso das funções logísticas, o trabalho é presencial e o processo seletivo é conduzido por consultorias parceiras.

Requisitos básicos

Para concorrer, é necessário ter ensino fundamental completo e disponibilidade para diferentes turnos de trabalho. A empresa valoriza candidatos comprometidos e proativos, além de considerar experiência prévia em logística como diferencial.

Expansão no Brasil

Presente no país desde 2019, a Shopee se tornou uma das principais plataformas de comércio eletrônico. Com campanhas promocionais marcantes, como o 9.9 e o 11.11, a empresa tem ampliado centros de distribuição em várias regiões, fortalecendo a logística nacional e criando espaço para pequenos e médios empreendedores expandirem seus negócios.