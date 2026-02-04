Ao contrário do que ocorre no Brasil, os Estados Unidos não contam com um sistema público de saúde universal e gratuito. Não existe no país algo equivalente ao Sistema Único de Saúde (SUS), que garante atendimento integral à população. Em território norte-americano, a assistência médica é baseada majoritariamente na iniciativa privada, o que obriga moradores — incluindo brasileiros — a arcar com custos elevados para consultas, exames e internações.

Saúde nos EUA funciona com seguros

O acesso à saúde nos Estados Unidos depende, em grande parte, da contratação de um plano de saúde. A forma mais comum de obter cobertura é por meio do empregador, que oferece seguros coletivos aos funcionários. Também é possível adquirir planos individuais no mercado privado, especialmente por meio do sistema criado pela reforma conhecida como Obamacare.

Sem um seguro ativo, qualquer atendimento médico pode gerar despesas extremamente altas, mesmo em situações de emergência.

Programas públicos atendem grupos específicos

Embora não exista um sistema universal, o governo norte-americano mantém programas voltados a públicos específicos. O Medicare atende pessoas com mais de 65 anos, além de indivíduos com determinadas deficiências ou doenças graves. Já o Medicaid é destinado a pessoas de baixa renda, com regras que variam conforme o estado.

Há ainda serviços próprios para veteranos de guerra, crianças e outros grupos considerados vulneráveis, mas esses programas não cobrem toda a população.

Custos médicos assustam estrangeiros

Os valores cobrados por serviços de saúde nos Estados Unidos costumam surpreender quem vem de países com sistemas públicos. Uma simples ida ao pronto-socorro pode resultar em contas de milhares de dólares. Internações, procedimentos cirúrgicos e tratamentos intensivos elevam ainda mais os gastos.

Exames básicos, atendimentos ambulatoriais e até curativos simples costumam ter preços elevados, tornando o seguro saúde praticamente indispensável.

Brasileiros precisam se planejar

Para brasileiros que vivem legalmente nos Estados Unidos, contratar um plano de saúde é uma medida essencial. Sem essa proteção, o risco financeiro é alto. Diferentemente do Brasil, morar no país significa assumir que a saúde é paga e exige planejamento, contratos e custos mensais para evitar dívidas que podem comprometer toda a renda familiar.