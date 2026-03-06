No Brasil, algumas famílias vão muito além de acumular riqueza: seus sobrenomes se tornaram símbolos de influência e prestígio. Um levantamento da Revista Forbes, em 2021, indica que apenas dez famílias concentram cerca de R$ 434 bilhões, o equivalente a aproximadamente um terço da fortuna bilionária do país.

Principais Fortunas

A maior parte dessas fortunas está ligada a setores estratégicos como finanças, varejo, agronegócio, saúde, mídia e indústria. Entre as famílias mais destacadas estão:

Família Safra – Com patrimônio estimado em US$ 16,6 bilhões, é a maior fortuna do país, com Vicky Safra como principal herdeira. Família Trajano – Líder no varejo, especialmente com a Magazine Luiza, acumula US$ 13,2 bilhões, sendo Luiza Helena Trajano a figura central. Família Moreira Salles – Associada ao setor bancário e à cultura, possui US$ 10,2 bilhões, divididos entre quatro irmãos, incluindo Walter Moreira Salles Júnior. Família Pinheiro – Controla a Hapvida e soma US$ 7,5 bilhões em patrimônio. Família Batista – Donos da JBS e do conglomerado J&F Investimentos, com Joesley e Wesley Batista à frente, acumulam US$ 7,2 bilhões. Família Feffer – À frente da Suzano Papel e Celulose, possui US$ 6,5 bilhões, distribuídos entre David, Daniel, Jorge e Ruben Feffer. Família Marinho – Herdeira da Rede Globo, tem patrimônio estimado em US$ 5,7 bilhões. Família Godoy Bueno – Fundadora da Dasa, detém US$ 4,9 bilhões. Família Moraes – Ligada ao Grupo Votorantim, acumula US$ 4,2 bilhões. Família Villela – Associada à Itaúsa, possui cerca de US$ 3,3 bilhões.

O peso dos sobrenomes

Mais do que riqueza, esses sobrenomes funcionam como marcas de confiança e poder. Cada geração enfrenta o desafio de preservar o patrimônio, diversificar investimentos e fortalecer a presença familiar em diversos setores. Assim, o legado não se limita apenas ao dinheiro, envolvendo influência, reconhecimento e oportunidades.