A rede Starbucks informou nesta quinta-feira (25) que dará início a um processo de reestruturação de US$ 1 bilhão, que inclui o fechamento de unidades com baixo desempenho nos Estados Unidos e no Canadá e a demissão de cerca de 900 funcionários.

Fechamento de unidades e modernização

De acordo com o CEO Brian Niccol, a companhia vai reduzir em 1% o número de cafeterias na América do Norte ao longo de 2025, encerrando o ano com aproximadamente 18,3 mil estabelecimentos, entre próprios e licenciados. A meta é retomar o crescimento em 2026, com a abertura de novas lojas e a renovação de mais de mil unidades, que deverão ganhar ambientes mais modernos e aconchegantes.

Os trabalhadores das cafeterias que deixarão de operar serão comunicados nesta semana. Alguns poderão ser transferidos para pontos próximos, enquanto os que não forem realocados de imediato terão direito a pacotes de rescisão e poderão ser recontratados em futuras inaugurações.

Impacto no quadro de pessoal

A redução também afeta postos administrativos. Até setembro de 2024, a empresa mantinha cerca de 10 mil colaboradores em funções de suporte nos EUA, número que deve diminuir após a reorganização. Niccol classificou a decisão como difícil, mas necessária diante do cenário de queda nas vendas.

Queda no desempenho e concorrência

Nos últimos seis trimestres, a Starbucks registrou resultados negativos em seu principal mercado, pressionada pelo aumento de preços e pela forte concorrência. No comunicado, o CEO explicou que o objetivo é concentrar investimentos no que gera melhores resultados e fechar cafeterias que não conseguem atender às expectativas dos clientes.

Desafios no mercado chinês

A China, segundo maior mercado da rede, também representa um desafio. Para enfrentar rivais como a Luckin Coffee e a Cotti, que oferecem bebidas por valores a partir de 8,8 iuanes, a Starbucks reduziu os preços de alguns itens para até 23 iuanes. Além disso, consumidores chineses vêm adotando postura mais cautelosa diante da desaceleração econômica, o que amplia a pressão sobre a companhia.