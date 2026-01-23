Uma poderosa massa de ar gelado colocou os Estados Unidos em situação de vigilância extrema nesta sexta-feira. Até o momento, 15 estados americanos já oficializaram a decretação de estado de emergência para tentar mitigar os impactos de uma tempestade de inverno que ameaça paralisar boa parte do país. Segundo estimativas do Serviço Nacional de Meteorologia, a dimensão do fenômeno é tão vasta que poderá afetar a rotina de mais de 170 milhões de cidadãos nos próximos dias, trazendo consigo o risco de nevascas severas e quedas bruscas de temperatura. As informações são do UOL.

Caos nos aeroportos e suspensão de atividades escolares

Os efeitos práticos da instabilidade climática já são sentidos em diversos setores essenciais. De acordo com informações do portal FlightAware, o sistema de transporte aéreo sofreu um duro golpe com o cancelamento de mais de 900 voos apenas nesta jornada, deixando milhares de passageiros sem previsão de embarque. No âmbito educacional, diversas prefeituras e gestores escolares optaram pelo fechamento de unidades de ensino e a interrupção de atividades administrativas. A medida visa proteger estudantes e funcionários, uma vez que as estradas cobertas por gelo oferecem riscos elevados de acidentes e bloqueios totais em rodovias estratégicas.

Divergência de precipitações entre o norte e o sul

A trajetória da tempestade indica que o impacto será sentido de formas distintas dependendo da latitude. No cinturão norte, que abrange desde Oklahoma até o estado de Massachusetts, a previsão é de um acúmulo de neve que pode atingir a marca dos 30 centímetros, dificultando a mobilidade urbana e o acesso a serviços básicos. Já na porção sul do sistema, onde se localizam estados como Texas, Virgínia e as Carolinas, o cenário é de chuva congelada e precipitação mista. Essa combinação é considerada perigosa por especialistas, pois a formação de gelo sobre a rede elétrica e a vegetação costuma causar danos estruturais severos.

Riscos de destruição comparáveis aos de furacões

As autoridades meteorológicas elevaram o tom dos avisos, comparando o potencial de destruição deste evento climático ao impacto deixado por furacões. O principal receio das equipes de defesa civil envolve a queda de árvores de grande porte e o desligamento prolongado do fornecimento de eletricidade, o que pode deixar comunidades inteiras isoladas no frio intenso. A recomendação oficial é que os moradores reforcem seus kits de sobrevivência, preparem fontes alternativas de calor que não ofereçam riscos de incêndio e, acima de tudo, respeitem as ordens de permanecer longe das rodovias até que as condições de segurança sejam restabelecidas.