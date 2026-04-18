Com os preços dos carros zero quilômetro cada vez mais altos no Brasil, o mercado de usados se tornou a melhor alternativa para quem tem até R$ 60 mil. Com esse valor, já é possível encontrar modelos completos, econômicos e confiáveis, com itens como ar-condicionado, direção elétrica e até central multimídia, dependendo da versão.

Entre os destaques, o Chevrolet Onix é uma das escolhas mais populares, principalmente pela manutenção simples e bom equilíbrio entre consumo e conforto. Outro modelo muito procurado é o Hyundai HB20, que se destaca pelo acabamento acima da média e boa oferta de equipamentos. Já o Toyota Etios aparece como uma opção extremamente confiável, ideal para quem quer evitar dor de cabeça com mecânica.

Para quem busca economia máxima, modelos como Nissan March e Renault Sandero também são boas apostas. Eles são conhecidos pelo baixo custo de manutenção e consumo eficiente, além de serem fáceis de revender. Já o Citroën C3 surge como alternativa interessante para quem quer mais conforto e dirigibilidade no dia a dia.

Há ainda opções para diferentes perfis: quem precisa de mais espaço pode considerar o Renault Logan, enquanto quem busca um carro mais potente pode olhar para versões como o Volkswagen Fox 1.6. Ou seja, com R$ 60 mil, o consumidor tem um leque variado de escolhas, desde hatches compactos até sedãs mais espaçosos.

O que avaliar antes de escolher um carro usado

Antes de fechar negócio, é fundamental avaliar o histórico do veículo. Verificar revisões, quilometragem e procedência pode evitar gastos inesperados no futuro. Um carro bem cuidado costuma ser mais importante do que o modelo ou ano em si, já que manutenção negligenciada pode gerar custos altos.

Outro ponto essencial é definir suas prioridades. Se o foco for economia, modelos 1.0 são ideais; já quem roda mais em estrada pode preferir motores mais fortes. Além disso, itens como conforto, espaço interno e tecnologia também devem pesar na decisão, garantindo que o carro atenda às necessidades do dia a dia.