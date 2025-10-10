A antiga dúvida sobre o status do dia 20 de novembro chegou ao fim. A data que marca o Dia da Consciência Negra passou a ser reconhecida oficialmente como feriado nacional, eliminando a diferença de regras entre estados e municípios. A mudança garante uniformidade em todo o território brasileiro e reforça a importância histórica e social dessa celebração.

A oficialização veio com a sanção da Lei nº 14.759, aprovada no fim de 2023, que incluiu o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra no calendário de feriados nacionais, ao lado de datas como o 1º de Maio (Dia do Trabalhador) e o 7 de Setembro (Independência do Brasil). Antes disso, a adoção da data variava conforme leis locais, o que gerava confusão sobre o direito à folga.

Quem tem direito à folga no dia 20 de novembro

Com a nova lei, o feriado passa a valer para todos os trabalhadores do país. O descanso remunerado é garantido a quem trabalha sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e também a servidores públicos nas esferas federal, estadual e municipal.

Há, no entanto, exceções. Profissionais de setores essenciais, como saúde, segurança e transporte, podem ser convocados a trabalhar, desde que recebam compensações previstas em lei ou convenções coletivas.

Direitos de quem trabalha no feriado

Caso o empregado precise cumprir expediente no dia 20 de novembro, a legislação garante compensação financeira ou folga. O pagamento deve ser feito em dobro, com acréscimo de 100% sobre o valor do dia normal, ou, alternativamente, o trabalhador deve receber uma folga remunerada em outro momento.

A importância histórica do 20 de novembro

A data foi escolhida em homenagem a Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, em Alagoas. Morto em 1695, Zumbi simboliza a resistência contra a escravidão e a luta pela liberdade do povo negro.

Mais do que um feriado, o 20 de novembro é um convite à reflexão sobre o papel da população negra na construção do Brasil e um lembrete da necessidade contínua de combate ao racismo e à desigualdade.