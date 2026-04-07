Para muita gente, cachorro ou gato não é só um animal, e são, sim, considerados parte da família. E quando eles ficam doentes, bate aquela preocupação: como sair para trabalhar e deixar o bichinho precisando de cuidado? Pensando nisso, um país europeu tomou uma decisão que pensa no bem-estar dos pets.

Na Itália, trabalhadores podem ter direito a faltar ao trabalho sem perder o salário para cuidar do animalzinho doente. A proposta surgiu depois que uma professora precisou ficar em casa para cuidar do seu animal e conseguiu na Justiça o direito de receber pelos dias ausentes. Esse episódio abriu caminho para que situações parecidas fossem reconhecidas como importantes e legítimas.

Como funciona?

Existem algumas regras que precisam ser cumpridas:

É preciso apresentar um atestado de um veterinário;

O animal deve estar registrado corretamente;

A ausência precisa ser realmente necessária, sem outra opção de cuidado.

Geralmente, o tempo liberado é curto, cerca de dois a três dias por ano, e cada caso pode ser analisado separadamente.

Um exemplo para o futuro?

Mesmo não sendo uma regra automática para todos, essa decisão já é considerada um avanço e pode inspirar a adoção da medida em outros países. Ela reflete uma mudança e reafirma que os pets são seres que merecem atenção e cuidado, especialmente nos momentos difíceis.