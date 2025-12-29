Em diferentes partes do mundo, as regras trabalhistas variam bastante quando o assunto é ausência por motivo de saúde. Enquanto alguns países exigem comprovação médica imediata, outros adotam modelos mais flexíveis, pensando no bem-estar do trabalhador e na confiança entre empregado e empresa.

Esse tipo de política costuma gerar curiosidade, principalmente quando comparada à realidade de países onde o atestado é exigido até para faltas curtas. Em um país europeu, por exemplo, a legislação permite que o trabalhador se ausente por alguns dias sem precisar passar por consulta médica.

País permite até três dias de falta sem atestado médico

Na Alemanha, os trabalhadores podem faltar ao trabalho por até três dias consecutivos por motivo de doença sem a obrigação de apresentar atestado médico. Nesse período, basta comunicar o empregador, normalmente por telefone ou outro canal oficial da empresa, informando que não está em condições de trabalhar.

A regra foi pensada para evitar consultas médicas desnecessárias em casos leves, como gripes, dores comuns ou indisposições passageiras. Assim, o sistema reduz a sobrecarga nos serviços de saúde e garante mais autonomia ao trabalhador.

Quando a ausência ultrapassa esse prazo, passa a ser exigido um documento médico oficial, conhecido como certificado de incapacidade para o trabalho. Esse comprovante confirma que o funcionário realmente não pode exercer suas atividades por um período maior.

Como funciona em outros países e por que o modelo chama atenção

A Alemanha não é a única nação que adota regras mais flexíveis para afastamento do trabalho por motivos de saúde. Outros países também permitem que o trabalhador se ausente por alguns dias sem apresentar atestado médico imediato, cada um com critérios próprios.

Portugal

Em Portugal, os trabalhadores podem justificar faltas por meio de uma autodeclaração de doença. O documento é emitido pelo sistema de saúde nacional e permite afastamento de até três dias consecutivos. Esse recurso pode ser utilizado duas vezes por ano, totalizando até seis dias sem necessidade de consulta médica.

Reino Unido

No Reino Unido, o sistema é ainda mais flexível. O funcionário pode se autojustificar por até sete dias seguidos quando está doente. Somente após esse período é exigido um documento médico formal, conhecido como fit note, para continuar afastado do trabalho.

Espanha

A legislação espanhola prevê a chamada licença menstrual. Mulheres que enfrentam dores intensas e incapacitantes podem se ausentar do trabalho de forma justificada. Em alguns casos, pode ser necessário apresentar comprovação médica, dependendo da situação e do tempo de afastamento.

Japão

No Japão, também existe previsão legal para afastamento relacionado a dores menstruais. A medida reconhece o impacto dessas condições na rotina profissional e permite que a trabalhadora se ausente sem penalizações, respeitando regras específicas do país.

Indonésia

A Indonésia adota política semelhante, garantindo licença menstrual para mulheres que enfrentam desconfortos severos. A legislação busca proteger a saúde da trabalhadora e evitar prejuízos no ambiente de trabalho.

Coreia do Sul

Na Coreia do Sul, a licença menstrual também está prevista em lei. O país reconhece esse direito como parte da proteção à saúde feminina, embora as regras sobre comprovação possam variar conforme o empregador.

Estados Unidos

Nos Estados Unidos, o cenário é diferente. Não existe uma lei federal que assegure licença médica remunerada para todos os trabalhadores. As regras variam de acordo com o estado e com a empresa, e faltas não autorizadas podem resultar em advertências ou até demissão.