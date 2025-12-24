A pia, tanto da cozinha quanto do banheiro, é um dos itens mais utilizados no dia a dia e, justamente por isso, uma das partes mais vulneráveis da casa a problemas como o entupimento.

Quando a água para de escoar e começa a acumular, o transtorno é imediato: surgem odores desagradáveis, a limpeza fica comprometida e até insetos podem aparecer.

Mas um truque simples, caseiro e pouco conhecido pode resolver a situação em poucos segundos, e o principal ingrediente é o bicarbonato de sódio.

Truque que ninguém conhece com bicarbonato de sódio desentope pia em segundos

A combinação de bicarbonato com vinagre branco, quando usada da forma correta, atua como um poderoso desengordurante e desobstruinte natural.

Ao entrar em contato, esses dois ingredientes provocam uma reação efervescente que ajuda a quebrar e deslocar resíduos acumulados nas tubulações, como gordura endurecida, fios de cabelo, restos de comida e até produtos de higiene.

Para aplicar esse método, basta começar fervendo cerca de um litro de água. Enquanto isso, despeje meia xícara de chá de bicarbonato de sódio diretamente no ralo entupido. Em seguida, adicione a mesma medida de vinagre branco.

Imediatamente, será possível notar a efervescência subindo do ralo. Espere cerca de 15 a 30 segundos para que a reação atue nos resíduos internos e, então, despeje toda a água fervente de uma vez.

A água quente finaliza o processo empurrando os detritos soltos e limpando o cano.

Outros truques para desentupir a pia

Além desse truque, outras soluções também podem ser eficazes, especialmente em casos menos graves.

Uma alternativa é a mistura de sal grosso com detergente neutro, seguida de água quente. O sal potencializa a abrasividade, ajudando a remover sujeiras impregnadas.

O uso do desentupidor tradicional também continua sendo uma opção válida, especialmente para entupimentos superficiais causados por acúmulo recente.

Já a limpeza manual do ralo, retirando tampas e removendo resíduos visíveis, deve ser feita com frequência para evitar o agravamento do problema.

Embora esses métodos caseiros possam funcionar muito bem, é importante lembrar que entupimentos severos ou recorrentes podem indicar problemas maiores na tubulação, exigindo avaliação técnica.

Ainda assim, o truque com bicarbonato é uma alternativa rápida, segura e acessível que pode salvar o dia quando a pia resolve travar.