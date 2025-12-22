Presente em praticamente todas as cozinhas, o micro-ondas é um dos eletrodomésticos mais usados no dia a dia. Seja para esquentar um café, descongelar alimentos ou preparar refeições rápidas, ele se tornou sinônimo de praticidade.

No entanto, essa mesma frequência de uso acaba acumulando respingos, restos de comida e odores fortes no interior do aparelho. Muitos usuários relatam dificuldade na hora da limpeza, especialmente quando a sujeira está impregnada.

O que pouca gente sabe é que existe um método simples, eficaz e acessível para resolver o problema com pouco esforço, e usando apenas dois ingredientes que todo mundo tem em casa.

Truque que ninguém conhecia ensina a limpar o micro-ondas em casa

O truque consiste em aproveitar o poder do vapor combinado com as propriedades do vinagre branco.

Para aplicá-lo, basta utilizar um recipiente próprio para micro-ondas, como uma tigela de vidro ou uma caneca resistente ao calor. Nele, deve-se colocar cerca de 250 ml de água junto com uma ou duas colheres de sopa de vinagre branco destilado.

Em seguida, o recipiente vai ao micro-ondas em potência alta por aproximadamente cinco minutos, ou até que o vapor se forme intensamente dentro do aparelho.

Depois desse tempo, recomenda-se manter a porta fechada por mais dois ou três minutos. Esse intervalo extra permite que o vapor penetre nas crostas de gordura e restos de alimentos, amolecendo a sujeira e facilitando a remoção.

Com cuidado, o recipiente deve ser retirado, assim como o prato giratório, que pode ser lavado separadamente com água morna e detergente. Um pano úmido ou uma esponja macia é suficiente para remover os resíduos das paredes internas.

O resultado costuma surpreender: sujeiras soltam com facilidade, e o interior do micro-ondas fica livre de odores fortes.

Outras dicas para manter o micro-ondas limpo

Além desse método com vinagre, outras boas práticas ajudam a manter o micro-ondas sempre limpo.

Cobrir alimentos durante o aquecimento evita respingos, enquanto a limpeza semanal com pano úmido e detergente neutro impede o acúmulo de gordura.

Também é importante evitar o uso de produtos abrasivos ou palhas de aço, que podem danificar o interior do aparelho.

E, ao notar cheiros persistentes, uma rodela de limão aquecida na água por alguns minutos também ajuda a neutralizar o odor.

Simples, eficaz e barato, esse truque caseiro é uma solução prática que muitos desconhecem, e que pode transformar a forma como se cuida do micro-ondas em casa.