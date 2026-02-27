A ideia de chamar um voo pelo celular, como quem pede um carro por aplicativo, deixou o campo da imaginação e começa a ganhar contornos reais. Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a Uber confirmou que pretende iniciar, nos próximos meses, a operação comercial de táxis aéreos elétricos, conhecidos como eVTOLs. O projeto é desenvolvido em parceria com a empresa americana Joby Aviation.

A iniciativa coloca Dubai mais uma vez na vitrine de inovações voltadas a um público de alto poder aquisitivo. A proposta é clara: reduzir drasticamente o tempo de deslocamento em uma cidade marcada por congestionamentos nos horários de pico.

Tecnologia sai do discurso e vai para o aplicativo

Durante a apresentação oficial, o chefe global de mobilidade autônoma da Uber, Sarfraz Maredia, buscou afastar as dúvidas que ainda cercam o setor. Segundo ele, o conceito de aeronaves que decolam na vertical e cruzam a cidade já não pertence apenas à ficção científica.

O plano é integrar todo o trajeto dentro do próprio aplicativo. O passageiro solicita a corrida. Um carro o leva até um vertiporto. De lá, embarca no eVTOL, que sobrevoa o trânsito intenso. No destino final, outro veículo já estará à espera para concluir o percurso.

Menos tempo no trânsito, mais minutos no ar

A principal aposta comercial do serviço é o ganho de tempo. A empresa apresentou um exemplo prático de deslocamento em Dubai que pode levar até 1 hora e 20 minutos de carro em horários de grande movimento. Pelo ar, o mesmo trajeto seria feito em cerca de 11 minutos.

A diferença é expressiva. É esse argumento que sustenta a estratégia da Uber para atrair os primeiros usuários do serviço, inicialmente voltado a quem pode pagar mais pela conveniência.

Preço ainda é incógnita

Os valores das viagens não foram divulgados. A expectativa, porém, é que fiquem próximos às tarifas do Uber Black nesta fase inicial. A ideia é posicionar o produto como uma alternativa premium, direcionada principalmente a executivos e turistas de alto padrão.

Ao apostar nos táxis aéreos em Dubai, a Uber testa não apenas uma nova tecnologia, mas também um novo modelo de mobilidade urbana. Se a promessa se confirmar, apertar um botão e levantar voo pode deixar de ser roteiro de desenho animado para se tornar parte da rotina de quem pode investir para ganhar tempo.