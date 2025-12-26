Motoristas parceiros foram pegos de surpresa com um comunicado que começou a circular ainda em outubro e mexeu com o planejamento de quem atua nas categorias mais altas da plataforma. A atualização chamou atenção porque envolve critérios que impactam diretamente a permanência de veículos e o acesso a corridas mais bem pagas.

A decisão veio após estudos internos e análise do comportamento dos usuários. A empresa sinalizou que ajustes seriam necessários para manter o padrão das viagens e acompanhar a evolução do mercado automotivo, o que aumentou a expectativa entre os condutores.

O que muda nas categorias Uber Black e Uber Comfort em 2026

A Uber informou que, a partir de janeiro de 2026, a lista de veículos aceitos nas categorias Black e Comfort será atualizada. O anúncio, divulgado em outubro, tem como base pesquisas com passageiros e avaliações sobre conforto, design e percepção de valor nas viagens premium.

Na categoria Uber Black, haverá mudança no ano mínimo de fabricação exigido e exclusão de alguns modelos, independentemente do ano. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília, por exemplo, modelos como Virtus passam a exigir fabricação a partir de 2025, enquanto outros veículos similares precisam ser, no mínimo, de 2023. Para os demais modelos, o ano aceito varia conforme a cidade, ficando entre 2017 e 2019.

Alguns modelos deixam de ser aceitos no Black a partir de 5 de janeiro de 2026, como:

Renault Kardian

Chery Tiggo 3 e Tiggo 3X

Peugeot E-2008

Hyundai Kona Hybrid

JAC J3 Turin e iEV 40

Um ponto de atenção é o Citroën Basalt, que poderá ser cadastrado até 31 de dezembro de 2025 e seguirá apto para viagens, inclusive no Black, até o fim de 2026.

Além do modelo e do ano, os veículos do Uber Black precisam ter:

ar-condicionado

quatro portas

cores específicas, como preto, cinza, prata, azul-marinho, marrom, chumbo ou branco

Os motoristas também devem cumprir requisitos mínimos, como mais de 100 viagens em outras categorias e nota média igual ou superior a 4,85.

Regras atualizadas também afetam o Uber Comfort

As mudanças não se limitam ao Black. A Uber Comfort também terá novos critérios de ano mínimo e exclusão de modelos a partir de 2026. Em grande parte das cidades, sedãs como Etios, Voyage, Prisma, Logan e Cobalt passam a exigir fabricação a partir de 2018 ou 2019, dependendo do município. Já modelos como Argo e Polo precisam ser, no mínimo, de 2023.

A empresa divulgou uma lista extensa com regras específicas para dezenas de cidades, variando conforme a frota local e a demanda dos usuários. Em capitais e grandes centros, as exigências tendem a ser mais recentes, enquanto em cidades menores os critérios podem ser um pouco mais flexíveis.

Um destaque importante é o Renault Logan, que deixará de ser aceito no Uber Comfort a partir de julho de 2026, independentemente do ano de fabricação.

Para permanecer na categoria Comfort, o veículo precisa ter:

ar-condicionado

quatro portas

Já os motoristas devem atender aos seguintes critérios:

ter realizado mais de 100 viagens em outras categorias, com exceção de Uber Moto, Envios Moto e Uber Táxi

manter avaliação média mínima de 4,85 em algumas cidades específicas ou 4,80 nas demais

Com essas mudanças, a Uber busca elevar o padrão das categorias Comfort e Black, tornando os serviços mais atrativos para os passageiros. Ao mesmo tempo, os motoristas precisam se planejar com antecedência, já que as novas regras entram em vigor em 2026, mas foram anunciadas ainda em outubro para permitir adaptação gradual.