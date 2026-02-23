A reta final de fevereiro será marcada pela formação de um ciclone extratropical e pela chegada de uma frente fria ao país. A informação foi divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que prevê mudanças no tempo em diferentes regiões.

O sistema deve se formar sobre o Oceano Atlântico. Segundo o órgão, trata-se de um fenômeno de fraca intensidade. Ainda assim, a circulação associada a ele tende a reforçar áreas de instabilidade.

Chuvas mais intensas no Sudeste e na Bahia

Com a atuação do ciclone e da frente fria, a expectativa é de aumento das chuvas no Sudeste. Áreas da Bahia também devem sentir os efeitos do sistema nos próximos dias.

No Centro-Oeste, a combinação entre a frente fria e o ar quente e úmido já presente na região pode provocar pancadas fortes. A interação desses fatores favorece temporais, especialmente no decorrer do fim de semana.

A previsão indica que o avanço do sistema alcança o sul da Bahia nos próximos dias, ampliando a área de influência das instabilidades.

Queda acentuada nas temperaturas

Além da chuva, o destaque fica para a redução das temperaturas no Sul do país. Entre sexta-feira (27) e sábado (28), os termômetros devem cair nas serras Gaúcha e Catarinense.

De acordo com o Inmet, a mínima pode chegar a 9°C nessas localidades. O frio mais intenso será pontual e concentrado nas áreas de maior altitude.

Ciclone afastado da costa

A Nottus Meteorologia informou que o ciclone deve permanecer afastado da costa brasileira. Essa condição reduz a possibilidade de impactos mais severos nas áreas litorâneas.

Mesmo com intensidade considerada fraca, o sistema contribui para reorganizar a circulação atmosférica. O resultado é a intensificação das chuvas em parte do país e a entrada de ar mais frio no Sul.

Com o fim de fevereiro se aproximando, a previsão aponta para dias de tempo instável em algumas regiões e temperaturas mais baixas em pontos específicos. A orientação é acompanhar os boletins meteorológicos, sobretudo nas áreas onde há previsão de chuva forte.