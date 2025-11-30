A tradicional carteira de identidade que os brasileiros utilizam há décadas já tem data para deixar de valer. Todos os cidadãos terão até 28 de fevereiro de 2032 para substituir o documento atual pela Carteira de Identidade Nacional (CIN), novo modelo criado pelo governo federal. Embora o prazo ainda esteja distante, existem situações em que a emissão deve ocorrer imediatamente.

Quem precisa solicitar a nova documentação com urgência

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul divulgou um comunicado orientando a população sobre a troca do documento. Segundo o órgão, não há motivo para correria aos postos de atendimento, exceto em casos específicos, como alteração de dados pessoais, perda, furto, danificação do RG ou necessidade de viagem internacional para países do Mercosul.

Ou seja, se a identidade atual está válida e preservada, a recomendação é aguardar para evitar sobrecarga nos postos de identificação. De acordo com o IGP, os meses de verão concentram alta demanda e, por isso, podem ocorrer filas longas e demora no atendimento.

Prazos de validade e custo de emissão

A orientação é que o cidadão fique atento ao prazo indicado no documento para decidir quando realizar a renovação. A primeira via da nova Carteira de Identidade Nacional é gratuita e pode ser solicitada de forma online. A substituição também não tem custo, e os períodos de validade seguem a faixa etária:

Acima de 60 anos – validade indeterminada

0 a 12 anos – validade de 5 anos

12 a 60 anos – validade de 10 anos

O que muda com o novo modelo de identidade

A CIN unifica a numeração do CPF como registro nacional e elimina diferenças entre os modelos emitidos nos estados. O novo documento inclui recursos digitais de segurança, como QR Code e código MRZ, semelhante ao utilizado em passaportes, além de permitir inclusão de tipo sanguíneo, nome social e indicação de doação de órgãos.

Também está disponível em versão digital no aplicativo Gov.br e pode ser utilizado em bancos, órgãos públicos, aeroportos e em países do Mercosul. Apesar da transição, o RG antigo continua válido até expirar, mas a partir de 2028 a CIN será obrigatória para procedimentos do INSS e comprovação biométrica.