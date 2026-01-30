Arrematada por R$ 54 milhões e consagrada como a vaca mais cara do mundo, Donna FIV CIAV leva uma rotina marcada por luxo e cuidados especiais em uma fazenda de Uberaba, no Triângulo Mineiro. A Nelore foi vendida durante o Leilão Cataratas Collection, realizado em novembro do ano passado em Foz do Iguaçu (PR), e o valor pago a colocou no topo do ranking mundial da pecuária.

Conhecida pela docilidade, excelência genética e alto desempenho, Donna já reunia uma série de conquistas antes de alcançar o recorde histórico. Em 2024, foi eleita a melhor matriz do Ranking Nacional e também venceu exposições de destaque, como a ExpoZebu e a Expoinel, ambas realizadas em Uberaba..

A trajetória de sucesso não é fruto do acaso. De acordo com Fernando Barros, diretor da Agro Mata Velha, Donna é filha de Parla FIV AJJ, animal que já deteve o título de vaca mais valiosa do Brasil. A matriz pertence, em sociedade, à Agro Mata Velha, à Casa Branca Agropastoril, à Agropecuária LMC e à Nelore Huff, empresa do cantor sertanejo Murilo Huff.

A dieta da vaca mais cara do mundo é baseada em critérios rigorosos e acompanhamento técnico. Segundo Fernando Barros, para alcançar seu máximo potencial produtivo, Donna não pode ingerir proteína em excesso. Por isso, sua alimentação é cuidadosamente balanceada e inclui silagem, ração formulada por nutricionista e feno moído.

Companhia constante e bem-estar

Donna quase nunca permanece sozinha. Para garantir o equilíbrio emocional — fator considerado essencial para a produção de embriões — ela convive diariamente com duas companheiras especiais: TM2, seu clone, conhecida como Donninha, e Alessandra, outra matriz de destaque da fazenda.

As três permanecem juntas em tempo integral. De acordo com a equipe responsável, essa convivência contribui para manter a Nelore mais calma e em condições ideais para a produção.