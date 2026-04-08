Com a expansão acelerada do e-commerce no Brasil, a demanda por profissionais capacitados para atender às novas necessidades do mercado também aumentou. E embora o setor ofereça vagas diversificadas, o segmento de entregas acaba possuindo um número maior de oportunidades.

Na maioria dos casos, os entregadores recebem pagamentos baseados na produtividade, sobretudo pelo número de entregas realizadas, o que incentiva muitos a tentar ampliar esse número ao longo do dia para aumentar seus ganhos.

E para alcançar esse objetivo, muitas pessoas demonstram interesse em adquirir veículos como a Fiorino, da fabricante italiana Fiat, que já integra o mercado automobilístico brasileiro há décadas.

Inclusive, de acordo com especialistas, o automóvel se destaca como uma das melhores opções, pois além de estar disponível a valores relativamente acessíveis, a Fiorino ainda impressiona por sua robustez, sendo capaz de carregar cerca de 650 kg de peso útil.

Além disso, por ser classificado como um furgão comercial leve, o veículo não exige uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) específica para ser conduzido, poupando os interessados em adquiri-la de burocracia e gastos adicionais.

Atributos da Fiat Fiorino: mais detalhes sobre o veículo

Apesar de seu porte relativamente grande, a Fiorino acumula elogios no mercado, especialmente pelo equilíbrio entre custo e benefício que proporciona, já que mesmo tendo sido desenvolvido para trabalho pesado, o furgão possui um excelente desempenho.

Versões mais atualizadas ainda possuem um consumo de combustível baixo, apresentando médias que podem passar de 13 km/l com gasolina na estrada e superar 8 km/l com etanol na cidade.

O utilitário também se destaca por seu baixo custo de manutenção e pelo conforto que oferece, garantindo assim uma experiência de condução diária muito mais prática e com menos preocupações. Dessa forma, para quem busca eficiência e confiabilidade em um único veículo, a Fiorino ainda pode ser a melhor opção.